Мотоцикл проекта "Кортеж" может пойти в серию не раньше 2019 года

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания мотоцикла проекта "Кортеж" завершатся не ранее 2019 года, после чего можно будет говорить о его серийном производстве, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов в кулуарах ПМЭФ-2018.

Ростех участвует в проекте "Кортеж" в рамках которого разрабатывается серия новых отечественных автомобилей класса "люкс". На инаугурацию 7 мая президент Владимир Путин приехал на лимузине "Кортеж".

"Мы еще не завершили все испытания, чтобы запустить в серию. В этом году нет (не получится завершить испытания - прим.ТАСС), может быть, в следующем. Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности" - сказал Чемезов.