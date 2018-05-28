Русскоязычная община Канады отметила 315-летие Санкт-Петербурга, проведя уникальный телемост

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русскоязычная община Канады отметила 315-летие Санкт-Петербурга, проведя уникальный телемост с городами России и Азербайджана, во время которого его участники устраивали викторины по истории города на Неве, пели песни и читали стихи. Об этом в воскресенье корр. ТАСС сообщил президент Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга, который выступил главным организатором мероприятия.

"Сегодня мы собрали в единый телемост канадские города Торонто и Монреаль, Санкт-Петербург, Пермь и Баку, - сказал он. - Мы также устроили уникальный флешмоб, когда в разных точках планеты люди, объединенные любовью к Петербургу, вместе спели гимн города на Неве". Он добавил, что "по техническим причинам выйти на связь не удалось Москве, Вашингтону, Риму, Тбилиси и Киеву".

По словам Дымова, участниками телемоста стали более 70 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, музыканты, поэты, художники и архитекторы. "Монреаль во время включения устроил настоящее цирковое представление - местный иллюзионист показал чудесные номера", - сказал собеседник агентства. Участники международного мероприятия также провели конкурсы на знание истории Санкт-Петербурга и совершили виртуальное путешествие по городу на Неве.

Международная ассоциация друзей Санкт-Петербурга была создана в начале 2017 года и за это время провела около 10 телемостов. "В основном это поэтические вечера. В январе этого года мы устроили телемост, посвященный 75-летию прорыва блокады Ленинграда, в котором приняли участие ветераны и блокадники из Торонто и Санкт-Петербурга", - уточнил Дымов.

День Санкт-Петербурга, основанного в 1703 году Петром Первым, ежегодно отмечается 27 мая. Торжества в этом году продолжались всю неделю и завершились в воскресенье праздничным фейерверком в акватории Невы, который был запущен с территории Петропавловской крепости.