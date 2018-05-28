В Госдуме предупредили Украину об уголовном преследовании за клевету

07:36 Источник: Эхо Москвы

Так в комитете по обороне отреагировали на обвинения в разработках химического и биологического оружия массового поражения. По словам представителя Украины в НАТО, Москва могла возобновить разработки оружия на базе геморрагических лихорадок, в том числе Эболы и Марбург. В подобных заявлениях более всего заинтересованы враги России, — считает эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку

Уткин сравнил обвинения Украины с делом Скрипалей, по которому Великобритания не представила доказательств.