В Госдуме предупредили Украину об уголовном преследовании за клевету
07:36 28.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Так в комитете по обороне отреагировали на обвинения в разработках химического и биологического оружия массового поражения. По словам представителя Украины в НАТО, Москва могла возобновить разработки оружия на базе геморрагических лихорадок, в том числе Эболы и Марбург. В подобных заявлениях более всего заинтересованы враги России, — считает эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин. Уткин сравнил обвинения Украины с делом Скрипалей, по которому Великобритания не представила доказательств.
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