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Новости

Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме

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14:32 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме прокомментировали намерение Польши разместить военную базу США. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что Польша «просто выполняет заказ» США.

«Польша являлась членом стран Варшавского договора. Речь шла о том, что бывшие члены Варшавского договора никогда в НАТО вступать не будут. На сегодняшний день из доклада министра обороны Сергея Шойгу мы знаем, что группировка собрана ударная с наступательным вооружением более десяти тысяч личного состава. Это не имеет ничего общего с обороной территории. Руководство Польши – это абсолютно проамериканские политические ставленники. Америка имеет очень серьёзные политические намерения усиливать на территории Польши, Балтики группировку для того, чтобы раздражать Российскую Федерацию. А Польша просто выполняет заказ. То, что она должна озвучить, она озвучивает. Как-то же надо объяснить свои действия. На сегодняшний момент они вообще никак не объяснимы. То есть, по сути дела, наращивается ударная группировка на границе с РФ. И Польша к этому имеет непосредственное отношение как страна, которая постоянно озвучивает такие причины надуманные, и которая предоставляет свои территории».

Польский портал Onet со ссылкой на документ министерства обороны сообщил о готовности Польши заплатить два миллиарда долларов за военную базу США.

«Польша предложила предоставить $1,5-2 млрд, чтобы покрыть расходы на размещение одной танковой дивизии США или эквивалентных [по объёму] вооружённых сил в Польше», — говорится в документе.

Польское оборонное ведомство готово потратить средства на создание необходимой инфраструктуры, а также на размещение родственников американских военнослужащих.

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