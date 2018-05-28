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Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину

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17:12 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава кемеровского МЧС не признал свою вину. Ранее СКР сообщил о возбуждении дела против Александра Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности Григория Терентьева. Их подозревают в халатности и растрате.

«Я готов давать показания. Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю», — сказал Мамонтов и отметил, что готов к очным ставкам со свидетелями, которые давали против него показания.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате около 2 млн рублей областного ГУ МЧС. Подозреваемые задержаны. Следствие ходатайствует об их аресте на 2 месяца.  Говорит Москва

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