Глава кемеровского МЧС, обвиняемый по делу "Зимней вишни", не признал свою вину
17:12 28.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Обвиняемый по делу «Зимней вишни» глава кемеровского МЧС не признал свою вину. Ранее СКР сообщил о возбуждении дела против Александра Мамонтова и начальника отдела надзорной деятельности Григория Терентьева. Их подозревают в халатности и растрате.
«Я готов давать показания. Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю», — сказал Мамонтов и отметил, что готов к очным ставкам со свидетелями, которые давали против него показания.
По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате около 2 млн рублей областного ГУ МЧС. Подозреваемые задержаны. Следствие ходатайствует об их аресте на 2 месяца. Говорит Москва
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