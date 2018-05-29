Бельгия: Два полицейских убито и четверо ранены при попытке задержать беглого преступника
21:45 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число раненых в перестрелке в Льеже бойцов полицейского спецподразделения выросло до четырех. Об этом сообщил бургомистр Льежа Вилли Демейер на пресс-конференции в понедельник вечером в мэрии города.
"Две женщины-полицейских и один прохожий погибли. Четверо сотрудников полиции ранены, один из них тяжело, все госпитализированы", - отметил бургомистр. Ранее сообщалось о двух раненых полицейских.
Отпущенный из тюрьмы уголовник устроил во вторник стрельбу в центре бельгийского города Льеж. Его личность установлена, его зовут Бенджамин Эрман, 1982 года рождения. Мужчина, осужденный за грабежи и известный крайней агрессивностью, в понедельник вышел из тюрьмы в краткосрочный "пенитенциарный отпуск". Прокуратура Льежа подтвердила, что он был замечен в контактах с радикальными исламистами.
Как сообщил бургомистр, вооруженный ножом преступник напал на двух патрульных женщин-полицейских, нанес им ножевые ранения, завладел оружием и добил, после чего скрылся в здании лицея на соседней улице. Когда сотрудники спецпродразделения полиции прибыли на место происшествия, преступник выскочил на улицу и начал беспорядочную стрельбу из пистолета по группе полицейских. Ответным огнем он был убит на месте.
Преступление классифицировано как теракт. В Льеж прибыло руководство Бельгии и силовых ведомств страны, включая короля Филиппа, премьера Шарля Мишеля, министра юстиции Коэна Генса, а также главу МВД Яна Ямбона.
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