ЕС осудило желание Сирии наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право. Такое утверждение содержится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с отделившимися грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности в соответствии с хартией и резолюциями ООН", - отмечается в нем.

Ранее во вторник сообщалось, что Сирийская Арабская Республика договорилась с Абхазией и Южной Осетией о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, обе республики планируют открыть в Сирии свои посольства.



