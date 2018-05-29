ЕС осудило желание Сирии наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией
22:15 29.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право. Такое утверждение содержится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном во вторник в Брюсселе.
"Решение сирийского режима установить дипломатические отношения с отделившимися грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией нарушает международное право и принцип территориальной целостности в соответствии с хартией и резолюциями ООН", - отмечается в нем.
Ранее во вторник сообщалось, что Сирийская Арабская Республика договорилась с Абхазией и Южной Осетией о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, обе республики планируют открыть в Сирии свои посольства.
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