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Грузия разрывает дипотношения с Сирией в ответ на ее признание независимости Абхазии и Южной Осетии

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07:50 30.05.2018

В ответ на признание официальным Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия приступила к процедуре разрыва дипломатических отношений с Сирией, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа.

«29 мая 2018 года сирийский режим в результате манипуляций со стороны России принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии. Вышеупомянутыми действиями режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся на протяжении многих лет этническую чистку», — сказал Дондуа.

EADaily сообщало ранее, что вчера, 29 мая, МИД Сирии опубликовал заявление о признании Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных и независимых государств. ИА EADaily

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