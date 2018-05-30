Грузия разрывает дипотношения с Сирией в ответ на ее признание независимости Абхазии и Южной Осетии

07:50

В ответ на признание официальным Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия приступила к процедуре разрыва дипломатических отношений с Сирией, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии

«29 мая 2018 года сирийский режим в результате манипуляций со стороны России принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии. Вышеупомянутыми действиями режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся на протяжении многих лет этническую чистку», — сказал Дондуа.