В Крыму назвали фейком заявления Украины о проблемах с Крымским мостом
09:32 30.05.2018 Источник: Известия
Слова постоянного так называемого представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина о проблемах Крымского моста не соответствуют действительности, заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский в среду, 30 мая.
«Никаких проблем и неудобств нет и быть не может. Этот мост строился именно для того, чтобы снять все ограничения, в том числе транспортные и логические, и с этой задачей мост справился», — цитирует российского чиновника «РИА Новости».
При этом Полонский добавил, что фейковый руководитель несуществующего территориального образования под названием Автономная Республика Крым в очередной раз выдает желаемое за действительное.
Накануне Бабин заявил, что Крымский мост создаст проблемы судоходству.
26 мая депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заметил, что идея о возможности патрулирования Керченского пролива украинскими кораблями больше напоминает «сказку на ночь», чем реальность. Известия
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