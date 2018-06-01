С 1 июня в РФ выросли выплаты по европейскому протоколу при ОСАГО
09:20 01.06.2018
Вступила в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающихся европротокола. Начиная с 1 июня увеличивается сумма выплат при оформлении ДТП без участия полиции.
Отныне пострадавший может получить до 100 тысяч рублей, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих регионах сумма выплат увеличивается до 400 тысяч рублей.
Поправки, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников, вступят в силу с 1 октября 2019 года.
Как утверждают эксперты, европейский протокол обрёл большую популярность в России, однако они считают, что повышенными выплатами будут пользоваться в том числе и мошенники, поскольку новая сумма компенсаций в два раза превышает обязательные выплаты по ОСАГО за прошлый год. Life.ru
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