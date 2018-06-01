0
0
350
Новости

С 1 июня в РФ выросли выплаты по европейскому протоколу при ОСАГО

Добавить в избранное

09:20 01.06.2018

Вступила в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, касающихся европротокола. Начиная с 1 июня увеличивается сумма выплат при оформлении ДТП без участия полиции.

Отныне пострадавший может получить до 100 тысяч рублей, за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих регионах сумма выплат увеличивается до 400 тысяч рублей.

Поправки, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников, вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Как утверждают эксперты, европейский протокол обрёл большую популярность в России, однако они считают, что повышенными выплатами будут пользоваться в том числе и мошенники, поскольку новая сумма компенсаций в два раза превышает обязательные выплаты по ОСАГО за прошлый год.  Life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:00 01.06.2018
Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы - The Sun
0
2
09:32 01.06.2018
В России могут запретить продажу недостроенного жилья
0
181
09:05 01.06.2018
Инсценировку с Бабченко в Раде назвали позором для Украины
0
378
09:00 01.06.2018
Нидерланды могут привлечь Украину к ответственности, как причастную к уничтожению "Боинга"
0
780
08:48 01.06.2018
Абрамович свернул строительство в Лондоне нового стадиона для "Челси"
0
464
08:43 01.06.2018
Малайзия: вина России в крушении "Боинга" в Донбассе не доказана
0
552
08:34 01.06.2018
Росконтроль: уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65%
0
464
08:23 01.06.2018
Сегодня вступает в силу закон о борьбе с нелегальным распространением SIM-карт
0
459
08:12 01.06.2018
Нефтяные компании пообещали правительству остановить рост цен на бензин и дизельное топливо
0
470
08:00 01.06.2018
Пользователи соцсетей поймали СБУ на подлоге в деле Бабченко
0
1246

Возврат к списку