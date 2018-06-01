Facebook выбыл из тройки наиболее популярных в США интернет-ресурсов
10:32 01.06.2018 Источник: REGNUM
В рейтинге наиболее популярных в США интернет-ресурсов общественный новостной и развлекательный сайт Reddit вытеснил из тройки лидеров социальную сеть Facebook. Об этом говорят данные исследовательской компании Alexa.
Обошли по популярности Reddit такие интернет-гиганты, как видеохостинг Youtube и поисковая система Google. Следует отметить, что в глобальном рейтинге популярности Facеbook продолжает занимать третью строчку, в то время как Reddit расположен лишь на шестом месте.
Отметим, принадлежащая Amazon компания Alexa формирует свои рейтинги на основе изучения ежемесячного трафика интернет-ресурсов с учётом числа просмотренных пользователем страниц и средней посещаемости за день. ИА REGNUM
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