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Facebook выбыл из тройки наиболее популярных в США интернет-ресурсов

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10:32 01.06.2018 Источник: REGNUM

В рейтинге наиболее популярных в США интернет-ресурсов общественный новостной и развлекательный сайт Reddit вытеснил из тройки лидеров социальную сеть Facebook. Об этом говорят данные исследовательской компании Alexa.

Обошли по популярности Reddit такие интернет-гиганты, как видеохостинг Youtube и поисковая система Google. Следует отметить, что в глобальном рейтинге популярности Facеbook продолжает занимать третью строчку, в то время как Reddit расположен лишь на шестом месте.

Отметим, принадлежащая Amazon компания Alexa формирует свои рейтинги на основе изучения ежемесячного трафика интернет-ресурсов с учётом числа просмотренных пользователем страниц и средней посещаемости за день. ИА REGNUM

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