Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономического развития, приговоренный к 8 годам лишения свободы за получение взятки, обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщили в суде."Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда", - сказала представитель суда.Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, сначала жалоба регистрируется, потом она находится на изучении у судьи и в случае необходимости истребуются материалы уголовного дела. "Если судья сочтет необходимым, то выносит определение о передаче кассационной жалобы на рассмотрение президиумом Мосгорсуда", - пояснила она.Как сообщили накануне в пресс-службе Федеральной службы исполнения и наказания (ФСИН) РФ, в настоящее время Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве подчеркнули, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору.Мосгорсуд 12 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Улюкаеву и утвердил назначенный ему восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В тот же день приговор вступил в законную силу.