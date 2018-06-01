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Улюкаев обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда

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12:05 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к 8 годам лишения свободы за получение взятки, обжаловал приговор в президиум Мосгорсуда. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Зарегистрирована 31 мая кассационная жалоба от адвокатов Улюкаева на решение Мосгорсуда", - сказала представитель суда.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, сначала жалоба регистрируется, потом она находится на изучении у судьи и в случае необходимости истребуются материалы уголовного дела. "Если судья сочтет необходимым, то выносит определение о передаче кассационной жалобы на рассмотрение президиумом Мосгорсуда", - пояснила она.

Как сообщили накануне в пресс-службе Федеральной службы исполнения и наказания (ФСИН) РФ, в настоящее время Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы. В ведомстве подчеркнули, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, согласно статье 17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направляет уведомление одному из родственников осужденного по его выбору.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Улюкаеву и утвердил назначенный ему восьмилетний срок в колонии строгого режима и штраф в размере 130 млн рублей. В тот же день приговор вступил в законную силу.

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