Более 70% всех лесных пожаров в России полыхают в Приамурье
08:36 04.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Площадь лесных пожаров в России за минувшие выходные увеличилась в два раза, причем более 70% от всех природных территорий, охваченных огнем, приходится на Амурскую область. Федеральная авиалесоохрана сообщает, что за минувшие сутки в России действовало 78 лесных пожаров на площади 63,4 тыс. га (по данным на пятницу она составляла 29,6 тыс. га).
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