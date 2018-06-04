Более 70% всех лесных пожаров в России полыхают в Приамурье

08:36 Источник: РОСБАЛТ

Площадь лесных пожаров в России за минувшие выходные увеличилась в два раза, причем более 70% от всех природных территорий, охваченных огнем, приходится на Амурскую область. Федеральная авиалесоохрана сообщает, что за минувшие сутки в России действовало 78 лесных пожаров на площади 63,4 тыс. га (по данным на пятницу она составляла 29,6 тыс. га).