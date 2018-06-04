ОАЭ и Саудовская Аравия попросили у США военную помощь
10:05 04.06.2018 Источник: Газета.Ru
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия направили США запрос об оказании прямой военной помощи в освобождении от группировки хуситов «Ансар Аллах» йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, Абу-Даби и Эр-Рияд аргументируют свой запрос тем, что от снабжения этого портового города напрямую зависит жизнь 29 млн жителей Йемена. По их мнению, без прямой поддержки США они не могут провести операцию по освобождению Ходейды.
Как отмечается, в администрация президента США пока не приняли окончательного решения, так как опасаются выхода из-под контроля боевых действий на подступах к городу. Газета.Ru
Новости
- 13:15 03.06.2018
- СМИ: В Ираке у границы с Сирией США строят новую военную базу
- 11:27 03.06.2018
- Армия обороны Израиля начинает масштабные учения на юге страны
- 10:50 03.06.2018
- НАТО собирается силами на случай "нападения со стороны России"
- 09:15 03.06.2018
- ВВС Израиля ответили двумя ударами в ответ на ракетные пуски из Газы
- 17:30 02.06.2018
- Саудовская Аравия пригрозила Катару применением силы, если он приобретет С-400
- 16:00 02.06.2018
- Возводимый под Тверью арсенал ракет и боеприпасов отвечает мировым стандартам - Булгаков
- 12:00 02.06.2018
- Глава Пентагона заявил, что с РФ и Китаем лучше сотрудничать, чем конкурировать
- 11:00 02.06.2018
- Вьетнам не собирается размещать иностранные военные базы на своей территории
- 21:30 31.05.2018
- Пентагон: У США есть большой опыт захвата островов в Тихом океане
- 16:32 31.05.2018
- Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать