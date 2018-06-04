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Новости

ОАЭ и Саудовская Аравия попросили у США военную помощь

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10:05 04.06.2018 Источник: Газета.Ru

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия направили США запрос об оказании прямой военной помощи в освобождении от группировки хуситов «Ансар Аллах» йеменского порта Ходейда. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, Абу-Даби и Эр-Рияд аргументируют свой запрос тем, что от снабжения этого портового города напрямую зависит жизнь 29 млн жителей Йемена. По их мнению, без прямой поддержки США они не могут провести операцию по освобождению Ходейды.

Как отмечается, в администрация президента США пока не приняли окончательного решения, так как опасаются выхода из-под контроля боевых действий на подступах к городу. Газета.Ru

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