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Киев готов обменять 23 осужденных россиян на Сенцова и других граждан Украины

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12:32 04.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, заявила, что Украина готова провести обмен 23 осужденных россиян на украинских граждан, арестованных на территории Российской Федерации.

"Я хочу проинформировать вас, что на прошлой неделе во время очередных минских встреч украинская сторона еще раз обратилась к российской стороне. Мы готовы передать 23 россиян, осужденных на Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, мы готовы передать их России ради освобождения [Олега] Сенцова, [Александра] Кольченко, [Станислава] Клыха, [Павла] Гриба", - сказала она в понедельник на заседании согласительного совета в Раде.

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