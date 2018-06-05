На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники Азербайджана ликвидировали нарушителя государственной границы с Россией, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщила во вторник прокуратура Гусарского района страны."4 июня в 21:40 близ пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была установлена попытка незаконного пересечения охраняемой азербайджанской границы. Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь. Ответным огнем нарушитель был уничтожен", - отмечается в сообщении.По данным прокуратуры, нарушителем оказался 22-летний Вадим Зейналов, его гражданство не уточняется. При осмотре тела был обнаружен пистолет Макарова.