На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление
17:43 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пограничники Азербайджана ликвидировали нарушителя государственной границы с Россией, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщила во вторник прокуратура Гусарского района страны.
"4 июня в 21:40 близ пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была установлена попытка незаконного пересечения охраняемой азербайджанской границы. Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь. Ответным огнем нарушитель был уничтожен", - отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры, нарушителем оказался 22-летний Вадим Зейналов, его гражданство не уточняется. При осмотре тела был обнаружен пистолет Макарова.
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