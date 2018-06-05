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На азербайджано-российской границе убит нарушитель, оказавший вооруженное сопротивление

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17:43 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники  Азербайджана ликвидировали нарушителя государственной границы с Россией, оказавшего вооруженное сопротивление при задержании. Об этом сообщила во вторник прокуратура Гусарского района страны.

"4 июня в 21:40 близ пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была установлена попытка незаконного пересечения охраняемой азербайджанской границы. Нарушитель отказался подчиниться законным требованиям пограничников и оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь. Ответным огнем нарушитель был уничтожен", - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, нарушителем оказался 22-летний Вадим Зейналов, его гражданство не уточняется. При осмотре тела был обнаружен пистолет Макарова. 

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