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При запуске корабля "Союз МС-09" будет присутствовать посол США

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22:15 05.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в России Джон Хантсман 6 июня будет присутствовать на Байконуре при запуске корабля "Союз МС-09" с российско-американо-германским экипажем на Международную космическую станцию (МКС). Об этом во вторник сообщил заместитель главы диппредставительства Энтони Годфри на приеме в американском посольстве в Москве.

"Посол Джон Хантсман сегодня утром отправился на космодром Байконур. Завтра он будет присутствовать при запуске корабля "Союз" с участием космонавтов из России, США и Германии", - сказал Годфри.

В составе экипажа корабля космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства Александер Герст (Германия).

Запуск корабля к МКС намечен на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти 8 июня в 16:07 мск.

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