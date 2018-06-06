ФАС оштрафовала "Шереметьево" - "за воспрепятствование проведению проверки"
08:14 06.06.2018
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "Шереметьево" и должностное лицо аэропорта – за воспрепятствование проведению проверки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. ФАС России проводила внеплановую выездную проверку АО «Международный аэропорт Шереметьево». Должностными лицами проверяемого лица в доступе представителей ФАС России к компьютерам, сетевым дискам, электронной почте, и серверам АО «Международный аэропорт Шереметьево» было отказано. За воспрепятствование законной деятельности сотрудников антимонопольного органа было возбуждено административное дело, по итогам которого должностное лицо АО «Международный аэропорт Шереметьево» и сам аэропорт привлечены к административной ответственности.
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