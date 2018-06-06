Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне

08:35

Вооружённые силы Украины занимают серую зону, несмотря на договорённости о разведении сил и средств на определённых участках линии соприкосновения.

Как рассказал один из попавших в плен 26 мая военнослужащих ВСУ, ефрейтор, их наблюдательный пункт находится у моста на автодороге, соединяющей посёлок Золотое и город Первомайск. По этому мосту несколько раз в день перемещается патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Командование ВСУ в попытках скрыть позиции в демилитаризованной зоне приказывает военнослужащим прятаться от наблюдателей.

«Машина проезжает три-четыре раза в день, то в одну, то в другую сторону. Когда слышим звук двигателя, прячемся под мостом. Командиры строго приказали не попадать в поле зрения ОБСЕшников», - пояснил Веремейчик.