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Новости

Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне

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08:35 06.06.2018

Вооружённые силы Украины занимают серую зону, несмотря на договорённости о разведении сил и средств на определённых участках линии соприкосновения.

Как рассказал один из попавших в плен 26 мая военнослужащих ВСУ, ефрейтор Яков Веремейчик, их наблюдательный пункт находится у моста на автодороге, соединяющей посёлок Золотое и город Первомайск. По этому мосту несколько раз в день перемещается патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Командование ВСУ в попытках скрыть позиции в демилитаризованной зоне приказывает военнослужащим прятаться от наблюдателей.

«Машина проезжает три-четыре раза в день, то в одну, то в другую сторону. Когда слышим звук двигателя, прячемся под мостом. Командиры строго приказали не попадать в поле зрения ОБСЕшников», - пояснил Веремейчик.

Таким образом, командование ВСУ сознательно нарушает договоренности, достигнутые в Минске относительно не присутствия военнослужащих и ВВТ в демилитаризованной зоне, и, осознавая виновность своих деяний, заставляет личный состав скрывать это. «Донбасс сегодня»

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