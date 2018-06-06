Командование ВСУ заставляет бойцов прятаться от ОБСЕ во время нахождения в серой зоне
08:35 06.06.2018
Вооружённые силы Украины занимают серую зону, несмотря на договорённости о разведении сил и средств на определённых участках линии соприкосновения. Как рассказал один из попавших в плен 26 мая военнослужащих ВСУ, ефрейтор Яков Веремейчик, их наблюдательный пункт находится у моста на автодороге, соединяющей посёлок Золотое и город Первомайск. По этому мосту несколько раз в день перемещается патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Командование ВСУ в попытках скрыть позиции в демилитаризованной зоне приказывает военнослужащим прятаться от наблюдателей. «Машина проезжает три-четыре раза в день, то в одну, то в другую сторону. Когда слышим звук двигателя, прячемся под мостом. Командиры строго приказали не попадать в поле зрения ОБСЕшников», - пояснил Веремейчик. Таким образом, командование ВСУ сознательно нарушает договоренности, достигнутые в Минске относительно не присутствия военнослужащих и ВВТ в демилитаризованной зоне, и, осознавая виновность своих деяний, заставляет личный состав скрывать это. «Донбасс сегодня»
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