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Руководство цирка в Германии не заметило, что от них сбежал слон

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19:10 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрослый африканский слон сбежал в среду средь бела дня из цирка в Германии и прогулялся по городу. Об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщило издание "Шпигель".

По его данным, инцидент произошел в городе Нойвид (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проживают около 65 тыс. человек.

Отмечается, что в цирке не сразу заметили исчезновение питомца. Слон по кличке Кения прошел по городу около километра, прежде чем его поймали и вернули в вольер. В районе происшествия было перекрыто движение транспорта. Никто не пострадал.

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