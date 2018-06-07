Руководство цирка в Германии не заметило, что от них сбежал слон
19:10 07.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрослый африканский слон сбежал в среду средь бела дня из цирка в Германии и прогулялся по городу. Об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщило издание "Шпигель".
По его данным, инцидент произошел в городе Нойвид (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где проживают около 65 тыс. человек.
Отмечается, что в цирке не сразу заметили исчезновение питомца. Слон по кличке Кения прошел по городу около километра, прежде чем его поймали и вернули в вольер. В районе происшествия было перекрыто движение транспорта. Никто не пострадал.
Новости
- 20:00 07.06.2018
- СБУ нашла у Вышинского предмет "похожий на пистолет" и 200 тыс долл
- 19:45 07.06.2018
- Минфин предложил поднимать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%...
- 18:50 07.06.2018
- В "Газпроме" пока не подтверждают информацию об аресте собственности в Европе
- 18:25 07.06.2018
- Президент Франции указал США на то, что может быть для Америки плохо
- 17:40 07.06.2018
- Турция отвергла требование США аннулировать соглашение о поставке ЗРК С-400 - СМИ
- 17:12 07.06.2018
- На военном полигоне в Ленобласти произошел взрыв, есть пострадавшие
- 17:00 07.06.2018
- Правительство Швеции подтвердило выдачу разрешения на строительство "Северного потока - 2"
- 16:32 07.06.2018
- Путин рассказал, с кем из мировых лидеров он на "ты"
- 16:20 07.06.2018
- Сборная России опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
- 16:00 07.06.2018
- Путин высказался по поводу обмена Вышинского на Сенцова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать