В Квебеке антиглобалисты проводят шествие против саммита G7
10:00 08.06.2018 Источник: Известия
Шествие антиглобалистов против саммит G7 проходит в канадском Квебеке. В демонстрации принимает участие около 300-400 человек. Протестующие сжигают флаги стран-участниц.
Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Япония) состоится 8–9 июня в канадской провинции Квебек.
3 мая Guardian сообщила, что британские власти на саммите намерены призвать союзников пересмотреть линию диалога с Москвой и выработать антироссийскую стратегию.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что присоединение России к «большой семерке» пока невозможно, а возвращение объединения к формату G7 было неизбежным. Известия
Новости
- 10:20 08.06.2018
- Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из–за "Северного потока – 2"
- 10:05 08.06.2018
- Женщина находится в доме в Ингушетии, где заблокированы боевики - источник
- 09:32 08.06.2018
- Трамп сравнил Мэй с учительницей и отказался от двусторонних переговоров
- 09:20 08.06.2018
- Младшая сестра королевы Нидерландов найдена мертвой в Буэнос-Айресе
- 09:05 08.06.2018
- Чавушоглу призвал не забывать об "аннексии Крыма" - СМИ
- 09:00 08.06.2018
- Итоговое соглашение на саммите G7 могут подписать без Трампа
- 08:48 08.06.2018
- ЕВС требует от Израиля не проводить "Евровидение" в Иерусалиме
- 08:34 08.06.2018
- Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей
- 08:19 08.06.2018
- На строительство дорог в России планируется направить почти 10 трлн рублей
- 08:10 08.06.2018
- "Газпром" обжаловал арест своих активов в Нидерландах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать