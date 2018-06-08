Французские депутаты запретили смартфоны в младшей и средней школе
13:00 08.06.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, запрещающий учащимся начальных и средних классов пользоваться в школе мобильными телефонами.
Инициатором законы выступило министерство образования страны: там полагают, что в результате дети станут будут уделять занятиям больше внимания, а кроме того, это поможет в борьбе с травлей школьников в интернете и просмотром порнографии.
Критики закона, однако, утверждают, что запрет будет практически невозможно воплотить в жизнь и контролировать его исполнение. Парламентская оппозиция называет законопроект пиар-ходом властей.
Президент Франции Эммануэль Макрон обещал ввести такой запрет в ходе своей предвыборной кампании в прошлом году. Русская служба Би-би-си
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