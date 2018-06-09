Центробанку разрешат штрафовать недобросовестные банки
21:41 09.06.2018 Источник: РОСБАЛТ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о наделении Банка России правом штрафовать недобросовестные банки на сумму до 1% от размера их собственных средств (капитала). Соответствующий документ размещен в базе данных нижней палаты парламента, передает «Росбалт».
Сейчас в случае нарушения нормативных актов и предписаний Центробанк вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 1 млн руб.) либо ограничивать проведение отдельных операций. В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения или банковские операции создали реальную угрозу интересам ее вкладчиков предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 90 тыс. до 10 млн руб.).
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