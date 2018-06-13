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Россия предложила облегченный визовый режим на время Экспо - 2025

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15:32 13.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в случае победы в конкурсе на право принимать Всемирную выставку Экспо - 2025 планирует упростить визовый режим на время проведения мероприятия. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на 163-ей Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МВБ).

"По практике простоявшего чемпионата мира по футболу мы предусмотрели упрощение процедуры въезда в нашу страну. Билет на Всемирную выставку (Экспо - 2025 - прим.ред.) будет равен визе. Это сделает выставку максимально доступной для всех, желающих принять в ней участие", - сказал Силуанов.

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