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Новости

Клименко освобожден от должности советника президента РФ

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17:12 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Герман Клименко освобождён от должности советника президента РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее о вероятном уходе председателя совета Института развития интернета Германа Клименко сообщал «Коммерсантъ». По словам одного из собеседников издания, Клименко «так и не смог встроиться в структуру».

Отмечалось, что с момента назначения в администрацию президента Герман Клименко встречался с Владимиром Путиным лишь однажды. Говорит Москва

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