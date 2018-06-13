Клименко освобожден от должности советника президента РФ
17:12 13.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Герман Клименко освобождён от должности советника президента РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее о вероятном уходе председателя совета Института развития интернета Германа Клименко сообщал «Коммерсантъ». По словам одного из собеседников издания, Клименко «так и не смог встроиться в структуру».
Отмечалось, что с момента назначения в администрацию президента Герман Клименко встречался с Владимиром Путиным лишь однажды. Говорит Москва
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