0
0
264
Новости

В ЛНР и ДНР обвинили украинских силовиков в продолжении обстрелов

Добавить в избранное

07:38 15.06.2018

Согласно экстренному заявлению от 15 июня Официального представителя НМ ЛНР подполковника Марочко А., "сегодня ночью в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела, получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения". 

Украинские войска днем 14 июня обстреляли из тяжелых минометов село Петровское к югу от Донецка. Об этом заявил вчера руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«С 14:50 до 15:40 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Богдановка – Петровское», — отметил Якубов. По его данным, с позиций украинских войск впущено 16 мин калибром 120 мм.

Добавим, что за минувшие сутки, согласно данным СЦКК, подразделения ВСУ выпустили по территориям ДНР 160 боеприпасов. В результате обстрелов был ранен мирный житель на западе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:14 15.06.2018
Шведский суд занял сторону "Газпрома" в споре с Украиной
0
1
08:02 15.06.2018
Генпрокурор Нью-Йорка обвиняет Трампа и его фонд в "масштабном и систематическом" нарушении закона
0
160
07:51 15.06.2018
Правительство: НДС повысят на 2%, льготу в 10% на социальные товары не отменят
0
229
07:24 15.06.2018
Вице-президент компании Facebook по коммуникациям подал в отставку
0
283
07:12 15.06.2018
Провокации с применением химоружия в Сирии совершаются по одному сценарию - посольство РФ
0
312
07:00 15.06.2018
Тысячи болельщиков отпраздновали победу сборной России и старт ЧМ-2018 в центре Москвы
0
354
22:55 14.06.2018
В Белом доме ушли от комментариев слов Трампа по поводу принадлежности Крыма
0
1118
20:55 14.06.2018
ЧМ-2018. Тренер Черчесов: Звонил мне глава страны, поздравил...
0
1371
20:29 14.06.2018
Минобороны: Черноморский флот - в штатном режиме. Новость британского агентства - фейк
0
1294
19:57 14.06.2018
ЧМ-2018. Сборная России с крупным счетом обыграла сборную Саудовской Аравии
0
1332

Возврат к списку