В ЛНР и ДНР обвинили украинских силовиков в продолжении обстрелов
07:38 15.06.2018
Согласно экстренному заявлению от 15 июня Официального представителя НМ ЛНР подполковника Марочко А., "сегодня ночью в 22.15 украинские силовики открыли огонь из артиллерии калибра 122 миллиметра со стороны Новотошковского по населенному пункту Кировск. В результате обстрела, получили повреждения жилые дома и хозпостройки по четырем адресам. Осколочные ранения и перелом получила мирная жительница 1977 года рождения". Украинские войска днем 14 июня обстреляли из тяжелых минометов село Петровское к югу от Донецка. Об этом заявил вчера руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов. «С 14:50 до 15:40 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению Богдановка – Петровское», — отметил Якубов. По его данным, с позиций украинских войск впущено 16 мин калибром 120 мм. Добавим, что за минувшие сутки, согласно данным СЦКК, подразделения ВСУ выпустили по территориям ДНР 160 боеприпасов. В результате обстрелов был ранен мирный житель на западе Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей.
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