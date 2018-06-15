Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с предложением кабмина

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле объяснили, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году слова президента РФо том, что этого не произойдет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ, с 2005 года прошло уже 13 лет и ситуация сильно изменилась."Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, - подчеркнул представитель Кремля. - Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры - а ни одна страна не существует в вакууме, - и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни".