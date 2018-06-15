0
0
101
Новости

Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время

Добавить в избранное

17:32 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нельзя исключать уже в ближайшем будущем. Американский лидер подтвердил это в пятницу в эфире телекомпании "Фокс".

"Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?" - обратился к руководителю администрации США ведущий новостной программы. "Мы можем. И это началось <...>", - ответил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 15.06.2018
Законопроект, разрешающий прописываться в апартаментах, внесли в Госдуму
0
210
17:05 15.06.2018
Сборная Уругвая обыграла команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018
0
261
16:32 15.06.2018
Игорь Щеголев и Николай Цуканов станут полпредами президента - СМИ
0
318
16:12 15.06.2018
Вопросом увеличения пенсионного возраста занимается не Кремль, а правительство - Песков
0
426
16:00 15.06.2018
Единый Следственный комитет должен существовать при прокуратуре - Чайка
0
414
15:32 15.06.2018
Стивен Кинг присоединился к поддержке Олега Сенцова
0
456
15:25 15.06.2018
США введут пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд - Трамп
0
532
15:05 15.06.2018
В Мосгоризбиркоме создана рабочая группа по организации голосования за пределами столицы
0
429
15:00 15.06.2018
Посольство США в РФ заявило о неизменности позиции по статусу Крыма
0
654
14:32 15.06.2018
Над Гавайями прошел дождь из драгоценных камней
0
557

Возврат к списку