Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время
17:32 15.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нельзя исключать уже в ближайшем будущем. Американский лидер подтвердил это в пятницу в эфире телекомпании "Фокс".
"Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?" - обратился к руководителю администрации США ведущий новостной программы. "Мы можем. И это началось <...>", - ответил Трамп.
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