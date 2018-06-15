Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться в ближайшее время

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение встречи президентов России и СШАнельзя исключать уже в ближайшем будущем. Американский лидер подтвердил это в пятницу в эфире телекомпании "Фокс"."Складывается ощущение, что вы и господин Путин, возможно, вскоре сядете за стол переговоров. Что вы можете нам об этом сказать?" - обратился к руководителю администрации США ведущий новостной программы. "Мы можем. И это началось <...>", - ответил Трамп.