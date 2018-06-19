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Для игумении женского монастыря подыскивают личного повара с зарплатой 90 тыс. рублей

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15:32 19.06.2018

Для настоятельницы одного из женских монастырей в Ярославской области ищут личного повара. На это на своей странице в Facebook обратил внимание протодиакон Андрей Кураев. Он опубликовал ссылку на сайт ChangeJob. Ru, где размещена вакансия.

В заявке указано, что район работы — Переславский район. Проживать нужно будет на территории монастыря. «Есть возможность устроить детей или внуков в хорошую школу», — говорится в заявке. От соискателя требуется профильное образование, опыт работы поваром не менее 5 лет, знание санитарных норм, умение сервировать стол для VIP.

Отмечено, что оплата от 50 тыс. до 90 тыс. рублей, однако, как уточнили представители кадрового агентства в беседе с корреспондентом Znak.com, размер зарплаты зависит от квалификации соискателя. 

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