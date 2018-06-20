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Новости

В ЛНР обезвредили взрывное устройство, установленное украинскими диверсантами для ликвидации судей УНТ

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07:24 20.06.2018

Сотрудники МГБ ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) для ликвидации в районе Михайловки автобуса с судьями Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ). Об этом на брифинге в ведомстве сообщил заместитель министра госбезопасности Республики Александр Басов.

"В ходе проведения контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий сотрудниками Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики 19 июня на автотрассе Луганск-Алчевск в районе населенного пункта Михайловка обнаружено самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под похоронный венок", - сказал он.

Он рассказал, что СВУ состояло из противопехотной осколочной мины МОН-50 с подсоединенным к ней механизмом взрывания, состоящего из взрывателя неустановленного образца и мобильного телефона.

"По оперативной информации, ранее полученной Министерством госбезопасности, украинские диверсанты намеревались взорвать автобус с представителями Украинского народного трибунала, которые в ближайшие дни должны прибыть в Луганск на заседание суда для оглашения приговора военным преступникам. Планы преступного киевского режима посредством теракта сорвать заседание народного трибунала и оглашение приговора оказались безуспешными", - сообщил замминистра.

Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) огласит приговор в отношении нынешнего украинского президента и его сообщников в 9.00 22 июня на Театральной площади Луганска. «Донбасс сегодня»

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