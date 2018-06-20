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Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН

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10:32 20.06.2018 Источник: РБК

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека. В США ранее объяснили свое решение «лицемерием» совета относительно израильского вопроса.

«Вместо того чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке», — отреагировал на это Нетаньяху на своей странице в Twitter. «Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и представителя США [при ООН] Хейли за их мужественное решение действовать против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», — добавил премьер-министр. РБК

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