Нетаньяху поблагодарил США за выход из СПЧ ООН
10:32 20.06.2018 Источник: РБК
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поприветствовал решение США выйти из Совета ООН по правам человека. В США ранее объяснили свое решение «лицемерием» совета относительно израильского вопроса.
«Вместо того чтобы заниматься режимами, которые систематически нарушают права человека, Совет ООН навязчиво фокусируется на Израиле, единственной подлинной демократии на Ближнем Востоке», — отреагировал на это Нетаньяху на своей странице в Twitter. «Израиль благодарит президента Трампа, госсекретаря Помпео и представителя США [при ООН] Хейли за их мужественное решение действовать против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека», — добавил премьер-министр. РБК
Новости
- 11:05 20.06.2018
- Сенат Канады легализовал марихуану
- 11:00 20.06.2018
- National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
- 10:20 20.06.2018
- Грибаускайте предупредила об опасности вторжения со стороны России
- 10:05 20.06.2018
- Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
- 10:00 20.06.2018
- Из сектора Газа выпустили 45 ракет по Израилю
- 09:32 20.06.2018
- В Москву прибыл генсек ООН
- 09:20 20.06.2018
- После крушения парома в Индонезии 180 человек пропали без вести
- 09:05 20.06.2018
- Главного тренера сборной по футболу Египта отправят в отставку - СМИ
- 09:00 20.06.2018
- Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
- 08:48 20.06.2018
- В России начались акции протеста против повышения пенсионного возраста
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать