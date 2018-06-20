Без бюджетного правила курс доллара составил бы 50 рублей - Силуанов
13:05 20.06.2018 Источник: RNS
Без действующего бюджетного правила курс рубля составлял бы сейчас 50 руб. за доллар. Об этом заявил в Совете Федерации первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, основная задача состоит не столько в формировании «подушки безопасности» благодаря бюджетному правилу, сколько в обеспечении за счет него предсказуемости в ведении предпринимательской деятельности от курсовых колебаний.
«Хочу сказать, что если бы не было бюджетного правила, то рубль сегодня имел бы соотношение к цене доллара — примерно 1 доллар к 50 рублям. Конечно, рубль был бы крепче, но в случае снижения цены на нефть мы бы увидели обратные качели», — сказал Силуанов. RNS
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