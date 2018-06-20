В Великом Новгороде археологи нашли самый древний на Руси мост
18:34 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новгородские подводные археологи обнаружили на дне реки Волхов один из древнейших известных науке мостов на Руси - исследования показали, что сооружение было построено в Великом Новгороде в X веке, сообщил в среду ТАСС руководитель работ, научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов.
"Это самый древний из известных по историческим источникам мостов на Руси. Исследования уже проведены, мост датирован десятым веком, но требуется дублирующее подтверждение, то есть перекрестные проверки в другой лаборатории на другом оборудовании, чтобы быть окончательно уверенными", - рассказал собеседник агентства.
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