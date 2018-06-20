0
0
409
Новости

В Великом Новгороде археологи нашли самый древний на Руси мост

Добавить в избранное

18:34 20.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новгородские подводные археологи обнаружили на дне реки Волхов один из древнейших известных науке мостов на Руси - исследования показали, что сооружение было построено в Великом Новгороде в X веке, сообщил в среду ТАСС руководитель работ, научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов.

"Это самый древний из известных по историческим источникам мостов на Руси. Исследования уже проведены, мост датирован десятым веком, но требуется дублирующее подтверждение, то есть перекрестные проверки в другой лаборатории на другом оборудовании, чтобы быть окончательно уверенными", - рассказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 20.06.2018
Россия начнет строить вертолетоносцы после 2020 года - замглавкома ВМФ
0
68
12:32 20.06.2018
Американские эксперты описали победителя в Третьей мировой войне
0
84
11:00 20.06.2018
National Interest рассказал, что ждет американские авианосцы при приближении к Калининграду
0
91
10:05 20.06.2018
Турция получит от США самолеты F-35 уже 22 июня
0
96
20:45 19.06.2018
В Европе задумались о создании Совета безопасности ЕС
0
126
18:09 19.06.2018
Североатлантический альянс умирает
0
143
14:12 19.06.2018
Один человек погиб в результате взрыва на корабле ВМС Южной Кореи
0
143
12:05 19.06.2018
Турция покупает у России С-400, этот вопрос закрыт - Чавушоглу
0
162
09:05 19.06.2018
Сенат США одобрил запрет на продажу Турции истребителей F-35
0
164
17:00 18.06.2018
ВМС Франции получат еще одну "Барракуду"
0
208

Возврат к списку