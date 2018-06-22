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Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук

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07:24 22.06.2018 Источник: Эхо Москвы

Рособрнадзор лишил госаккредитации один из самых известных российских вузов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, которую по имени основателя чаще называют просто «Шанинка». Ведомство заявило, что обнаружило нарушения образовательных стандартов. В частности, ряд дисциплин бакалавриата и магистратуры не формируют у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Ректор вуза уже заявил, что учебное заведение продолжит свою деятельность.

В прошлом году государственной аккредитации лишился Европейский университет в Санкт-Петербурге, входивший в число лучших негосударственных вузов России.

Качество знаний, преподаваемых в Шанинке, находится на высочайшем уровне. Такое мнение «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин. Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.

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