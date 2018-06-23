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Bloomberg убрал с сайта карту с "нейтральным" Крымом

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10:00 23.06.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Bloomberg удалил с сайта карту с «нейтральным» Крымом. «Исправлена ошибка», — говорится в материале на сайте агентства.

Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте Украина была закрашена жёлтым цветом, а Россия — темно-серым. Крым при этом был отмечен «нейтральным», светло-серым цветом.

После публикации карты украинское посольство в Вашингтоне в Twitter потребовало от Bloomberg исправить изображение.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором больше 95% избирателей высказались за вхождение в состав России.  Говорит Москва

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