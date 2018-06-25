0
0
309
Новости

Лилиан Мори Паскье из Швейцарии утверждена в должности председателя ПАСЕ

Добавить в избранное

15:12 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге.

Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Паскье была единственным претендентом на данный пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов.

Паскье представляет парламентскую группу "Социалисты, демократы и "зеленые". На посту председателя ПАСЕ швейцарский политик пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.

Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в этой стране в марте парламентских выборах. Таким образом его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:12 25.06.2018
Выдра-оракул предсказала победу сборной Уругвая над россиянами на ЧМ-2018
0
3
16:00 25.06.2018
"Яблоко" отменило решение о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы
0
135
15:32 25.06.2018
Калмыцкий путешественник проедет на мотоцикле по маршруту Великого Шелкового пути
0
249
15:00 25.06.2018
Калмыцкие единороссы утвердят будущих депутатов республиканского парламента
0
373
14:32 25.06.2018
Путин прагматично относится к колебаниям своего рейтинга
0
445
14:12 25.06.2018
Президенту передавали отчеты по делу Карины Цуркан о шпионаже - Песков
0
542
14:00 25.06.2018
В Госдуме согласились с мнением Улицкой касательно падения уровня культуры
0
597
13:32 25.06.2018
В колледже в Назрани при стрельбе ранены два человека
0
496
13:20 25.06.2018
Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу в Китае
0
440
13:05 25.06.2018
Экс-генсека НАТО не пустили в США - СМИ
0
701

Возврат к списку