Лилиан Мори Паскье из Швейцарии утверждена в должности председателя ПАСЕ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарский парламентарийутверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге.Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Паскье была единственным претендентом на данный пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов.Паскье представляет парламентскую группу "Социалисты, демократы и "зеленые". На посту председателя ПАСЕ швейцарский политик пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в этой стране в марте парламентских выборах. Таким образом его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.