Лилиан Мори Паскье из Швейцарии утверждена в должности председателя ПАСЕ
15:12 25.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье утверждена в должности председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявлено в понедельник на открытии июньской сессии ассамблеи в Страсбурге.
Утверждение нового главы ПАСЕ в должности прошло без голосования. Паскье была единственным претендентом на данный пост, и ее кандидатура была одобрена аплодисментами депутатов.
Паскье представляет парламентскую группу "Социалисты, демократы и "зеленые". На посту председателя ПАСЕ швейцарский политик пришла на смену своему итальянскому коллеге по социалистической фракции Микеле Николетти, который занимал эту должность с января 2018 года.
Сложить полномочия Николетти был вынужден после того, как не сумел подтвердить депутатский мандат в Италии, потерпев поражение в своем округе на состоявшихся в этой стране в марте парламентских выборах. Таким образом его пребывание на посту председателя ПАСЕ оказалось самым кратковременным в истории.
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