ЧМ-2018. Сборная России проиграла команде Уругвая
18:52 25.06.2018 Источник: НГ-Online
На стадионе в Самаре прошел матч третьего тура чемпионата мира FIFA по футболу в группе "А". Сборная Уругвая выиграла у сборной России со сыетом 3:0. Голы забили Луис Суарес на 10-й минуте, Денис Черышев (автогол) на 23-й и Эдисон Кавани на 90-й. Игорь Смольников получил красную карточку и был удален с поля на 36-й минуте, после чего сборная России проводила матч в меньшинстве.
Россия, тем не менее, вышла в плей-офф и проведет матч 1/8 финала 1 июля в Лужниках.
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