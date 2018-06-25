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Новости

ЧМ-2018. Сборная России проиграла команде Уругвая

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18:52 25.06.2018 Источник: НГ-Online

На стадионе в Самаре прошел матч третьего тура чемпионата мира FIFA по футболу в группе "А". Сборная Уругвая выиграла у сборной России со сыетом 3:0. Голы забили Луис Суарес на 10-й минуте, Денис Черышев (автогол) на 23-й и Эдисон Кавани на 90-й. Игорь Смольников получил красную карточку и был удален с поля на 36-й минуте, после чего сборная России проводила матч в меньшинстве.

Россия, тем не менее, вышла в плей-офф и проведет матч 1/8 финала 1 июля в Лужниках.

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