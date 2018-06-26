США наращивают военные поставки Украине и Грузии

18:28 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США наращивают военные поставки Грузии и Украине, что призвано помочь им противостоять России. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Мы оказываем военную помощь Украине и Грузии, <...> которым Россия недавно угрожала применением военной силы, - отметил он. - Мы наращиваем поставки им военных средств, необходимых для самообороны. Мы сняли введенные предыдущей администрацией запреты на оказание им [Грузии и Украине] военной помощи и помогаем обоим государствам улучшить их оборонительные возможности".