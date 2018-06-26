Сборная Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0

19:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Перу одержала победу над командой Австралии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Встреча группы С, которую посетили 44 073 человека, прошла в Сочи на стадионе "Фишт".

Счет в матче на 18-й минуте открыл нападающий Андре Каррильо. Сборная Перу забила гол на чемпионате мира впервые с 1982 года. На турнире в 1982 году форвард Гильермо ла Роса забил мяч в ворота сборной Польши (1:5). На 50-й минуте капитан сборной Перу и лучший бомбардир в истории национальной команды Паоло Герреро (35 мячей) удвоил преимущество перуанцев.

Сборная Перу одержала победу на чемпионатах мира впервые с 1978 года, тогда они обыграли команду Ирана (4:1). Перуанцы набрали три очка и заняли третье место в группе С. Сборная Австралии стала последней в таблице, набрав один балл. Обе команды завершили выступление на турнире.