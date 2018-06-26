0
0
263
Новости

Сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1

Добавить в избранное

23:03 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Хорваты заняли первое место в группе D и сыграют с датчанами в 1/8 финала турнира.

Счет на 53-й минуте открыл хорват Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол в составе хорватов забил Иван Перишич на 90-й минуте.

Встреча группы D, которую посетили 64 тысяч 468 человек, прошла в Ростове-на-Дону.

Сборная Хорватии, которая ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф, набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе D. В 1/8 финала хорваты сыграют с датчанами, которые заняли второе место в группе С. Сборная Исландии набрала одно очко и заняла четвертое место в группе. Исландцы завершили выступление на своем дебютном мировом первенстве.

Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

23:06 26.06.2018
Аргентина обошла Нигерию со счетом 2:1
0
246
22:31 26.06.2018
США пугают Турцию санкциями за покупку у России С-400
0
291
21:52 26.06.2018
В МИД РФ рассказали, как решить вопрос о задолженности России перед Советом Европы
0
585
21:00 26.06.2018
Reuters: Путин и Трамп могут встретиться в Хельсинки
0
552
20:42 26.06.2018
Британца признали виновным в планировании теракта в парламенте
0
499
20:02 26.06.2018
Переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии начнутся через год
0
538
19:40 26.06.2018
Каламанов: Быстрое выздоровление Скрипалей не характерно для отравления нервно-паралитическим веществом
0
589
19:07 26.06.2018
Сборная Перу выиграла у Австралии со счетом 2:0
0
629
19:05 26.06.2018
Дания сыграла вничью с командой Франции и вышла в плей-офф
0
666
18:50 26.06.2018
Шефчович с нетерпением ждет переговоров по газу с Россией и Украиной
0
815

Возврат к списку