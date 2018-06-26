Сборная Хорватии обыграла команду Исландии со счетом 2:1
23:03 26.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Хорватии одержала победу над командой Исландии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Хорваты заняли первое место в группе D и сыграют с датчанами в 1/8 финала турнира.
Счет на 53-й минуте открыл хорват Милан Бадель. У исландцев отличился Гильфи Сигурдссон на 75-й минуте с пенальти. Победный гол в составе хорватов забил Иван Перишич на 90-й минуте.
Встреча группы D, которую посетили 64 тысяч 468 человек, прошла в Ростове-на-Дону.
Сборная Хорватии, которая ранее уже обеспечила себе участие в плей-офф, набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе D. В 1/8 финала хорваты сыграют с датчанами, которые заняли второе место в группе С. Сборная Исландии набрала одно очко и заняла четвертое место в группе. Исландцы завершили выступление на своем дебютном мировом первенстве.
Матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.
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