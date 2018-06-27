Калмыцкие йоги научили земляков радоваться успехам друг друга

12:20 Источник: НГ-Online

Поклонники йоги в Элисте в четвертый раз провели свой городской фестиваль. Несмотря на почти 40-гарадусную жару, праздничное мероприятие с успехом прошло на площадке культурного комплекса «Пагода Семи Дней» в самом центре калмыцкой столицы.

Городской фестиваль йоги в Элисте был приурочен к Международному дню йоги, его организаторами стали комитет по делам молодежи и спорта администрации Элисты и студия йоги «Сиддхи». Жители и гости калмыцкой столицы получили возможность позаниматься йогой с лучшими инструкторами Элисты. Особой популярностью во время однодневного фестиваля пользовались мастер-классы от ведущих преподавателей йоги Калмыкии.

Участие в городском фестивале йоги принял специальный гость первый секретарь посольства Индии в России Амарендра Парида. Как рассказали «НГ» в мэрии Элисты, индийские культурные организации оказывают активную поддержку в популяризации йоги в Калмыкии и других регионах России: «Благодаря своей эффективности это учение с каждым годом становится популярнее в Элисте. Йога – это мощная философия, который помогает наполнить жизнь смыслом и развить в себе такие важные для буддистов качества, как сострадание, терпение, мудрость, умение радоваться за других».

Андрей Серенко