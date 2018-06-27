Кандидаты в мэры Москвы получили 66 подписей мундепов на встрече в АМОМ
13:53 27.06.2018
Новая встреча потенциальных кандидатов в мэры Москвы с муниципальными депутатами принесла в копилку политиков еще 66 подписи, которые можно будет использовать для того, чтобы чтобы попытаться получить регистрацию на выборы 9 сентября. На встречу, организованную Советом муниципальных образований Москвы (АМОМ), прибыли 16 кандидатов и более 300 муниципальных депутатов. Из политиков для того, чтобы представить свою программу парламентариям, прибыли Сергей Митрохин («Яблоко»), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Дмитрий Гудков («Гражданская инициатива»), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Александр Закондырин «Альянс Зеленых», Михаил Балакин («Союз горожан»), Ильдар Резяпов (Партия ветеранов России), Денис Ганич «Национальный курс», Сираджин Рамазанов (Социально-демократическая партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу), самовыдвиженцы Антон Красовский, Игорь Суздальцев, Александр Милованкин, Владислав Бузаров и Александр Горлов. В результате Илья Свиридов получил 18 подписей, Вадим Кумин 15 подписей, Михаил Дегтярев 10 подписей, Михаил Балакин 7 подписей, Антон Красовский 7 подписей, Дмитрий Гудков 5 подписей, Сергей Митрохин 4 подписи.
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