Путин и Трамп могут встретиться после саммита НАТО в Хельсинки
07:00 28.06.2018 Источник: Известия
Президент США Дональд Трамп раскрыл детали его предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры пройдут во время его поездки в Европу.
Трамп признался, что еще «не получил полный отчет» о встрече его помощника по национальной безопасности Джона Болтона и Владимира Путина, однако уже знает, что переговоры с российским лидером состоятся «в не столь отдаленном будущем».
«Вероятно, встретимся во время моей поездкой по Европе», - цитирует Трампа агентство ТАСС.
Американский лидер предположил, что встреча произойдет после саммита НАТО в Хельсинки. По его словам, стороны поднимут вопросы, касающиеся Украины и Сирии. Сам Трамп ожидает, что по итогам обсуждения произойдет «что-то позитивное».
«Это очень хорошо, хорошо для всего мира, хорошо для нас, хорошо для каждого», - заключил Трамп.
Как сообщает Bloomberg, президент Финляндии Саули Нийнисте уже выразил готовность поддержать организацию и проведение саммита Россия–США.
О достижении договоренности о месте и времени встречи Путина и Трампа сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, однако детали станут известны только 28 июня. Известия
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