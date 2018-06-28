Банкам разрешили блокировать карту клиента без его согласия
08:32 28.06.2018 Источник: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Данным документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.
При проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.
Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. Lenta.Ru
Новости
- 09:32 28.06.2018
- Генпрокурор заявил о провале программы по уничтожению отходов Байкальского ЦБК
- 09:20 28.06.2018
- Население Украины привыкло к гражданской войне - WP
- 09:05 28.06.2018
- Большинство россиян не готовы взять ипотеку - опрос
- 09:00 28.06.2018
- Военные сообщили о возможной провокации в Идлибе
- 08:20 28.06.2018
- Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП
- 08:05 28.06.2018
- В Иране намерены "поставить Америку на колени"
- 08:00 28.06.2018
- Обсуждение "Северного потока - 2" в ЕС проходит с двойными стандартами - МИД Венгрии
- 07:32 28.06.2018
- Си Цзиньпин отказался обсуждать с главой Пентагона территориальные споры КНР
- 07:20 28.06.2018
- Филипп VI поддержит сборную Испании в матче с Россией
- 07:05 28.06.2018
- В Карелии задержали Юрия Дмитриева
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать