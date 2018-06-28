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Новости

Bloomberg составил список богатейших семей мира

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12:00 28.06.2018 Источник: Газета.Ru

Эксперты агентства Bloomberg составили список из 25-и богатейших семей мира, которые вместе контролируют $1,1 трлн.

При этом в рейтинг не попали семьи, которые стали миллиардерами в первом поколении, и те, кто контролирует все финансы единолично. Кроме того, не учитывались те семьи, состояние которых связано с государством.

На первое место агентство поместило семью Уолтон, которая контролирует сеть супермаркетов Walmart. Их совокупное состояние оценивается в $151,5 млрд. Следом за ними идет семейство Кохов: им удалось сколотить $94,8 млрд. На третьем месте в списке оказалась семья Марс. Наследники Фрэнка Марса, основателя Mars, владеют $89,7 млрд.

На четвертой строчке разместились бельгийские семьи Ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх с состоянием $54,1 млрд. Они владеют контрольным пакетом акций пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev. Следом за ними — французская семья Дюма ($49,2 млрд). Газета.Ru

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