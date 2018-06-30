МИД ФРГ отказался комментировать возможный вывод войск США из Германии
14:45 30.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ не комментирует сообщения СМИ о планах вывода американских войск из Германии. Об этом сообщили ТАСС в субботу в МИД ФРГ, отметив, что Пентагон уже опроверг такую информацию.
"Я хотела бы указать на то, что Пентагон опроверг эти сообщения. Так что мы не комментируем их", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.
Совет национальной безопасности США не запрашивал у Минобороны США проведение анализа о возможных расходах передислокации войск США в Германии, приводит агентство ДПА слова представителя Пентагона. По его словам, Пентагон постоянно перепроверяет целесообразность размещения войск в Европе и оценивает расходы.
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