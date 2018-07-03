МИД Австрии хочет выслать дипломата Ирана по подозрению в планировании теракта в Париже
12:32 03.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Австрии планирует выслать иранского дипломата, который мог планировать террористический акт против встречи представителей иранской оппозиции в Париже. Об этом сообщило во вторник Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в МИД поступил европейский ордер на арест дипломата. В этой связи МИД вызвал иранского посла, чтобы потребовать лишения сотрудника иранского посольства дипломатической неприкосновенности.
Французские правоохранительные органы задержали в субботу троих подозреваемых в подготовке нападения во время встречи представителей иранской оппозиционной партии в городе Вильпент (парижский регион Иль-де-Франс) 30 июня. В тот же день по данному делу в Бельгии была арестована пара выходцев из Ирана, которые также подозреваются в планировании этого нападения.
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