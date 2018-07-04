ЧМ-2018. Сборная Англии присоединилась к группе четвертьфиналостов
00:05 04.07.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная Англии в серии пенальти переиграла команду Колумбии. Таким образом, теперь известны все команды, прошедшие в 1/4 финала чемпионата мира по футболу FIFA.
6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск). В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.
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