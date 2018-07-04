РСТ сообщает о проблемах с заселением клиентов "Натали Турс" в отели

07:24 Источник: Эхо Москвы

После отказа о заселении клиентов «Натали Турс» в отели в Испании и Турции из-за долгов компании, клиентам начинают отказывать принимающие стороны и в других странах, с которыми сотрудничает туроператор, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

«Сейчас поступает информация, что и в Италии и в Греции не селят в отели. Это цепная реакция – как только партнеры в других странах узнают о том, что где-то у этого оператора возникли проблемы, а долги есть, теперь это понятно, на всех направлениях, в других странах принимающие компании тоже отказываются обслуживать туристов, понимая, что в этой ситуации вряд ли им туроператор что-то заплатит», — пояснила она.

В целом, по словам И.Тюриной, «обстановка очень печальная», так как клиентам имеющим обратные билеты на определенные даты, предлагается повторно оплатить на месте не только гостиницу, но и такие услуги как трансфер в аэропорт, аннулированные принимающей стороной из-за неуплаты. «Натали Турс» в свою очередь обещает вернуть клиентам эти средства, что, по мнению И.Тюриной, выглядит странно. По ее словам, если компания может это сделать, не прекращая своей деятельности, то есть без привлечения дополнительных средств в виде фингарнатий в страховых компаниях, то почему бы ей просто не вернуть долги принимающим компаниям на местах, не беспокоя клиентов.