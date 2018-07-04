В России повысили госпошлины за водительские права и загранпаспорт

07:48 Источник: Lenta.ru

Президент Россииподписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.

Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.