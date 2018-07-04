В России повысили госпошлины за водительские права и загранпаспорт
07:48 04.07.2018 Источник: Lenta.ru
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи. Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Новости
- 08:12 04.07.2018
- МИД: Россия обладает возможностями для создания альтернативного интернета
- 08:06 04.07.2018
- ЕСПЧ обязал Россию выплатить долги по облигациям Советского Союза
- 07:36 04.07.2018
- Военные ДНР и общественники из РФ доставили в прифронтовую Александровку около тонны гуманитарной помощи
- 07:24 04.07.2018
- РСТ сообщает о проблемах с заселением клиентов "Натали Турс" в отели
- 07:12 04.07.2018
- Медведев проведет встречу с ректорами российских вузов
- 07:00 04.07.2018
- Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
- 00:05 04.07.2018
- ЧМ-2018. Сборная Англии присоединилась к группе четвертьфиналостов
- 22:20 03.07.2018
- Авторы итальянской версии Wikipedia протестуют против новых барьеров по авторским правам
- 20:40 03.07.2018
- Премьер Израиля приедет в Москву для переговоров с Путиным
- 19:45 03.07.2018
- В РФ пустили конгрессмена США, находящегося в санкционном списке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать